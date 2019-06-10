طارق مصطفى: مجموعة مصر سهلة.. ولا انسى موقف الجوهري قبل أمم 98

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

اعترف طارق مصطفى، نجم منتخب مصر السابق، أن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في بطولة أمم أفريقيا إلى 24 منتخبا بدلا من 16 سيشهد وجود مباريات ضعيفة المستوى نسبيا في دور المجموعات، مشيرا إلى أن المستوى سيرتفع في الأدوار الإقصائية بعد وصول المنتخبات الكبرى.

كان مصطفى، لاعب نادي الزمالك المصري سابقا، توج بلقب كأس أمم أفريقيا في نسخة 1998، التي أقيمت ببوركينا فاسو، وسجل هدفا واحدا خلال تلك البطولة، كان في المباراة النهائية أمام المنتخب الجنوب أفريقي في المباراة التي فاز بها الفراعنة 2 / صفر.

ولعب طارق مصطفى لأندية الشرقية للدخان والزمالك وأنقرة جوتشو التركي والجونة ، واعتزل اللعب في 2009 قبل أن يتجه لمجال التدريب حيث عمل كمدرب مساعد في أندية الإنتاج الحربي ومصر المقاصة وهجر السعودي والدفاع الجديدي المغربي والزمالك، قبل أن يتولى تدريب فريق العروبة الإماراتي ثم الفجيرة قبل أن يقال.

وأكد مصطفى، في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن البعض يري هذه الزيادة سترفع مستوى التنافس ولكنه يخالف هذا الرأي بعد أن توقع أن يظهر الدور الأول بشكل أضعف مما كان عليه الحال في النسخ الماضية .

وقال مصطفى :"إن أفريقيا سيظل بها منتخبات جديدة وبعضها سيشارك في البطولة للمرة الأولى، لذلك ستكون هناك مباريات كثيرة ضعيفة في دور المجموعات الذي أتوقع ألا يشهد مفاجآت. لن يظهر المستوي القوي والمتوقع للبطولة إلا مع بداية دور الــ16".

وأكد أنه ليس مع قرار تعديل مواعيد إقامة بطولات الاتحاد الأفريقي إلى شهري يونيو ويوليو لعدة أسباب أولها أن هذا التوقيت يعد صعب للغاية لكل اللاعبين في جميع الدوريات لأنهم يكونون أنهوا لتوهم مشاركتهم مع أنديتهم سواء في الدوريات العربية أو الأوروبية.

وشدد طارق مصطفي أن معظم اللاعبين تستغل هذا التوقيت في الحصول على راحة سلبية وهو ما يعطي انطباعا بأن النجوم المتوقعين للظهور في البطولة سيظهر عليهم الإرهاق، بعكس ما كان عليه الحال عندما كانت البطولة تقام في شهري يناير وفبراير حيث يكون اللاعبون في منتصف الموسم وفي أوج تألقهم.

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وعن رأيه في فرص تأهل المنتخب المصري من المجموعة الأولى التي تضم أيضا والكونغو وأوغندا وزمبابوي، قال :" مجموعة المنتخب المصري سهلة بعكس ما يتحدث عنه البعض فلا داع لتضخيم الأمور. الفوارق الفنية واضحة بجانب عاملي الجمهور والأرض وتواجد نجم بحجم محمد صلاح.

وعند سؤاله عن أقوى المجموعات بالبطولة قال مصطفى :" حضرت حفل القرعة وكنت مع النجم المغربي الشهير نور الدين نايبت وتحدثنا سويا عن هذا الأمر واتفقنا على أن المجموعة الرابعة هي الأقوى".

وأضاف :"المنتخبات التي ستتأهل منهما سوف يصل أحدهم إلى المباراة النهائية بدون شك".

وتضم المجموعة الرابعة منتخبات المغرب وكوت ديفوار وجنوب أفريقيا وناميبيا.

وعن توقعاته للمباراة النهائية، وأفضل لاعب في البطولة، قال :"أرشح مصر والمغرب للتواجد في المباراة النهائية. وأتوقع أن ينحصر لقب أفضل لاعب في البطولة بين محمد صلاح وساديو ماني وحكيم زياش، فيما سيكون عبدالرزاق حمدالله مهاجم النصر السعودي والمنتخب المغربي الأقرب للقب الهداف".

وعن تعليقه عن القائمة التي اختارها المكسيكي خافيير أجيري قال :" لا يمكنني التعليق علي القائمة. ولكن لو كنت المدير لاخترت ستة لاعبين أخرين يستحقون التواجد وهم محمد عواد وعمرو السولية وعبدالله جمعة وصالح جمعة ورمضان صبحي ومحمود كهربا".

واختتم مصطفى تصريحاته مسترجعا أحد الذكريات التي لن يسناها في نسخة البطولة 1998، حيث قال :"لن أنسى موقف للمدير الفني الراحل محمود الجوهري الذي كان يقود الفريق وقتها حين تحدث معنا في مطار القاهرة قبل السفر مباشرة وقال نصا (أنا ذاهب إلى بوركينا فاسو للفوز بالبطولة.. من يريد أن يذهب لهذا الهدف فليدخل إلى الطائرة، ومن يرى أنه غير قادر فليعود إلي منزله)".