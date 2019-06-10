هازارد يبدأ حقبة جديدة لـ "الجالاكتيكوس" في ريال مدريد

محمد اسماعيل - القاهرة - د ب أ:

بعدما مر الفريق بأحد أسوأ المواسم على مدار تاريخه، جاء تعاقد ريال مدريد الإسباني مع اللاعب البلجيكي الدولي إيدن هازارد ليعيد السعادة والأمل إلى النادي الملكي وجماهيره.

وأعلن الريال رسميا عن ضم هازارد نجم تشيلسي الإنجليزي لتعيد هذه الصفقة أجواء الماضي الجميل إلى الريال وجماهيره، خاصة وأن اللاعب كان من أفضل اللاعبين في كأس العالم 2018 بروسيا كما قاد تشيلسي مؤخرا للفوز بلقب الدوري الأوروبي في الموسم المنقضي.

وسيطرت أنباء التعاقد مع هازارد على أجواء العاصمة الإسبانية مدريد خلال الأيام القليلة الماضية.

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية الرياضية في عنوان صفحتها الأولى "أخيرا هازارد" في إشارة إلى أنه أول لاعب من فئة اللاعبين العمالقة (جالاكتيكوس) ينضم للريال منذ خمس سنوات وأنه يمثل خطوة البداية في طريق الريال للعودة إلى عهد اللاعبين العمالقة (جالاكتيكوس).

وأشارت الصحيفة إلى أن صفقة هازارد كلفت الريال بقيادة فلورنتينو بيريز رئيس النادي، أكثر من 100 مليون يورو بخلاف المكافآت الإضافية المرتبطة بالأداء.

وبهذا، قد يصبح هازارد أغلى من الويلزي جاريث بيل الذي انتقل من توتنهام الإنجليزي إلى الريال في 2013 بمقابل بلغ 101 مليون يورو ليصبح الأغلى في تاريخ النادي.

وكان النادي أعلن مؤخرا عن تجديد عقد اللاعب الألماني توني كروس ليستمر مع الفريق حتى 2024.

ولدى الإعلان عن انتقاله، كتب هازارد تغريدة طويلة على "انستجرام" أكد فيها : "ليس سرا أنني كنت أحلم باللعب للريال منذ أن كنت صبيا".

ولكن الرحيل عن تشيلسي كان "أصعب قرار" في مسيرة هازارد ، حسبما أوضح اللاعب.

ووجهت مارينا جرانوفسكايا مديرة نادي تشيلسي الشكر إلى هازارد، وأوضحت على موقع النادي بالانترنت : "الذكريات التي تركها هازارد خلفه لن تتلاشى. هازارد لاعب محترف ومتميز وكان يستمتع بعمله دائما".

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واحتفل هازارد بهذا الانتقال في العاصمة البلجيكية بروكسل، حيث قاد المنتخب البلجيكي للفوز الكبير 3 / صفر على كازاخستان في تصفيات كأس الأمم الأوروبية القادمة (يورو 2020) .

والتقط هازارد العديد من الصور التذكارية في الملعب وكان بينها بعض الصور مع عائلته بداية من والده تييري ووالدته كارين ومرورا بأشقائه الأربعة.

وبدأ هازارد مسيرته الكروية مع ليل الفرنسي حيث لعب له منذ 2007 إلى 2012 ثم انتقل إلى تشيلسي وظل معه سبعة أعوام.

وفاز اللاعب مع تشيلسي بلقبين في الدوري الإنجليزي ومثلهما في الدوري الأوروبي إضافة للقب كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة. وخاض هازارد مع تشيلسي 245 مباراة سجل خلالها 85 هدفا.

كما سطع اللاعب مع المنتخب البلجيكي وقاده للفوز بالمركز الثالث في كأس العالم 2018 بروسيا والتي سجل فيها هازارد ثلاثة أهداف.

واحتل هازارد المركز الثاني في قائمة أفضل لاعبي البطولة خلف الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد.

وعلق الريال على لاعبه الجديد ، الذي أشارت تقارير إعلامية أنه سيرتدي القميص رقم 7 بالفريق، بأنه "أحد أفضل اللاعبين في العالم" وأنه يتميز بالعديد من المهارات مثل القدرة على المراوغة وتنفيذ الواجبات الخططية.

وقبل ضم هازارد، كان الريال دعم خط هجومه بضم اللاعب الصربي لوكا يوفيتش من إنتراخت فرانكفورت الألماني.

وكان بيريز بدأ حقبة اللاعبين العمالقة بعد توليه رئاسة النادي للمرة الأولى وذلك قبل سنوات حيث تعاقد مع أكثر من لاعب مميز ومشهور مثل البرتغالي لويس فيجو في 2000 والفرنسي زين الدين ويدان (المدير الفني الحالي للفريق) والبرازيلي رونالدو والإنجليزي ديفيد بيكهام في 2005.

وخلال الولاية الثانية لبيريز في رئاسة النادي، والتي بدأت في 2009 بعد ابتعاده عن المنصب لثلاثة أعوام، تعاقد مع البرازيلي كاكا والبرتغالي كريستيانو رونالدو والكرواتي لوكا مودريتش والويلزي جاريث بيل والألماني تونس كروس والكولومبي خاميس رودريجيز.