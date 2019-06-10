دي ليخت يضحك على عرض رونالدو

قال مدافع هولندا، ماتيس دي ليخت، المرشح بقوة لمغادرة أياكس أمستردام في الأسابيع المقبلة، إن كريستيانو رونالدو طلب منه الانتقال إلى يوفنتوس بطل إيطاليا، خلال المباراة النهائية لدوري الأمم الأوروبية لكرة القدم أمس الأحد.

وفازت البرتغال 1-0 على هولندا، مما أحبط دي ليخت (19 عاماً)، الذي ارتبط بالانتقال إلى عدة أندية كبرى في أوروبا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رونالدو مهاجم يوفنتوس وهو يتحدث مع قلب الدفاع الهولندي في نهاية اللقاء، وأكد دي ليخت أن اللاعب الفائز بخمس كرات ذهبية تحدث معه عن انتقال محتمل لناديه الايطالي.

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وأبلغ دي ليخت محطة إن.أو.إس الهولندية: “لم أفهمه في البداية.. كنت مصدوماً بعض الشيء، لذا ضحكت، لكنني لم أقل أي شيء.. بعد المباراة مباشرة لم أنشغل كثيراً بالأمر.. أنا محبط بسبب الهزيمة وهذا هو الشيء الوحيد الذي أفكر فيه”.

وبفضل الأداء المبهر لدي ليخت مع أياكس خلال مسيرته إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا أصبح من أكثر اللاعبين المطلوبين في سوق الانتقالات.

لكن المدافع الشاب قال: “لم أحسم مستقبلي، ولست على عجلة من أمري.. سأحصل على عطلة جميلة أولاً للاسترخاء وبعدها سأرى ما سيحدث”.