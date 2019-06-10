رياضة | فالفيردي ينهي إجازته وينتظر حسم المصير مع برشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالفيردي ينهي إجازته وينتظر حسم المصير مع برشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن ارنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عاد من رحلته بعدما قضى بضعة أيام من الراحة.

قالت صحيفة موندو ديبورتيفو الاسبانية إن فالفيردي مدرب برشلونة سيلتقي هذا الأسبوع مع المدير العام بيب سيجورا والسكرتير الفني للنادي إريك أبيدال.

قضى إرنستو فالفيردي مدرب نادي برشلونة لكرة القدم مؤخراً بضعة أيام من الراحة بعد الانتهاء من الموسم مع الإقصاء المؤلم ضد ليفربول في نهائي دوري ابطال اوروبا والهزيمة في نهائي كأس كوبا ديل ري على يد فالنسيا.

من المتوقع أن تجتمع ادارة برشلونة هذا الأسبوع مع المدرب عن طريق المدير العام بيب سيجورا والسكرتير الفني إريك أبيدال للحديث عن الإصابات والصفقات وحسم مصيره.