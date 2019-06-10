رياضة | مفاجآت في التشكيلة المثالية لدوري الأمم الأوروبية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجآت في التشكيلة المثالية لدوري الأمم الأوروبية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت التشكيلة المثالية لدوري الأمم الأوروبية 2019 عدة مفاجآت في حين تواجد على رأسها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وتوجت البرتغال بالنسخة الأولى ببطولة دوري الأمم الأوروبية بعد فوزها على هولندا 1-0 في المباراة النهائية.

وكشف الحساب الرسمي لدوري الأمم الأوروبية التشكيلة المثالية بالبطولة ، وجاءت كالآتي:-

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حارس المرمى: بيكفورد (إنجلترا).

خط الدفاع: ماتياس دي ليخت (هولندا) ، كيفين مبابو (سويسرا) ، روبن دياز (البرتغال) ، رافائيل جوريرو (البرتغال) ، مانويل أكانجي (سويسرا).

خط الوسط: فرينكي دي يونج (هولندا) ، مارتن دي رون (هولندا) ، بيرناردو سيلفا (البرتغال).

خط الهجوم: ممفيس ديباي (هولندا) ، كريستيانو رونالدو (البرتغال).