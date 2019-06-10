رياضة | طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر طرح تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

من المقرر أن يطرح مسؤولو اتحاد الكرة اليوم تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية، والتى من المقرر إقامتها بإستاد برج العرب بالإسكندرية فى تمام الساعة التاسعة مساء الخميس المقبل.

وقرر مسؤولو الجبلاية طرح التذاكر في 3 مراكز توزيع فى ناديى الأوليمبى، والترام، وميدان المطار ببرج العرب.

ووافقت الجهات الأمنية على دخول الجماهير بواقع 30 ألف مشجع، لافتًا إلى أنه تم تحديد سعر التذكرة الموحدة بـ 30 جنيهًا، والأولى بـ 100 جنيه.