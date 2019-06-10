رياضة | تصريح ناري من كريستيانو رونالدو على ترشحه للكرة الذهبية

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أطلق الدولي البرتغالي ونجم يوفنتوس الإيطالي كريستيانو رونالدو تصريحا ناريا بشأن ترشحه للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم هذا العام.

وتوج كريستيانو رونالدو، بكأس دوري الأمم الأوروبية في نسختها الأولى بعد فوز البرتغال على هولندا 1-0 في المباراة النهائية.

وقال كريستيانو رونالدو بعد المباراة ، عن ما اذا سيتم اختياره للفوز بالكرة الذهبية هذا العام ، ليرد الدون البرتغالي في تصريحاته التي نقلتها إذاعة كادينا كوبي الإسبانية: لست مهووسًا بالجوائز الفردية ، الأرقام لا تكذب ، فهي تتحدث عن نفسها.

وأضاف: لقد فزت بثلاثة ألقاب هذا العام وكنت جيدًا في دوري الأمم الأوروبية ، ماذا يمكنني أن أفعل أكثر من ذلك؟.