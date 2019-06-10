رياضة | صفقة تبادلية تبعد محمد صلاح عن ريال مدريد وتقرب "ماني"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقة تبادلية تبعد محمد صلاح عن ريال مدريد وتقرب "ماني" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يرغب نادي ريال مدريد الإسباني في التعاقد مع ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي بعدما وجد رفضًا من زميله محمد صلاح على الانتقال للنادي الملكي.

وأوضحت صحيفة "آس" الإسبانية أن ريال مدريد ينوي عقد صفقة تبادلية مع ليفربول بالاستغناء عن أحد نجميه أسينسيو أو إيسكو وعليهم 60 مليون يورو مقابل ضم ساديو ماني من ليفربول

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وقدم ماني أحد أفضل مواسمه مع ليفربول حيث ساهم في تتويج فريقه بدوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام بهدفين نظيفين.