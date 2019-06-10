رياضة | "رونالدو" يهدد ماتياس دي ليخت بعدم اللعب في ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رونالدو" يهدد ماتياس دي ليخت بعدم اللعب في ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شدد ماتياس دي ليخت مدافع منتخب هولندا وأياكس أمستردام على أن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال طالبه بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي وليس برشلونة. وقال دي ليخت عقب مباراة البرتغال وهولندا: "‏بعد نهاية المباراة طلب مني كريستيانو الانضمام إلى يوفنتوس ولكن لم أفهم حديثه جيداً لذلك ضحكت". Advertisements وترغب أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في ضم دي ليخت وإن كان الأقرب برشلونة.

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