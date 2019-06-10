شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين والان مع التفاصيل

تقام مجموعة من المباريات في تصفيات يورو 2020، أبرزها يجمع إسبانيا مع السويد. وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو (حزيران): تصفيات يورو 2020 22:45 التشيك × الجبل الأسود 22:45 بلغاريا × كوسوفو 22:45 أيرلندا × جبل طارق 22:45 الدنمارك × جورجيا 22:45 مقدونيا × النمسا Advertisements 22:45 لاتفيا × سلوفينيا 22:45 جزر الفاروه × النرويج 22:45 إسبانيا × السويد 22:45 مالطة × رومانيا 22:45 صربيا × ليتوانيا 22:45 أوكرانيا × لوكسمبرغ كأس العالم للسيدات 20:00 الأرجنتين × اليابان 23:00 كندا × الكاميرون

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