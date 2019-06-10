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أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم الإثنين

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تقام مجموعة من المباريات في تصفيات يورو 2020، أبرزها يجمع إسبانيا مع السويد.

وفي ما يلي أبرز مباريات اليوم الإثنين 10 يونيو (حزيران):

تصفيات يورو 2020

22:45 التشيك × الجبل الأسود 

 22:45 بلغاريا × كوسوفو 

 22:45 أيرلندا × جبل طارق 

 22:45 الدنمارك × جورجيا

22:45 مقدونيا × النمسا 

 22:45 لاتفيا × سلوفينيا 

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 22:45 جزر الفاروه × النرويج 

 22:45 إسبانيا × السويد 

 22:45 مالطة × رومانيا 

 22:45 صربيا × ليتوانيا 

 22:45 أوكرانيا × لوكسمبرغ 

 كأس العالم للسيدات

 20:00 الأرجنتين × اليابان 

 23:00 كندا × الكاميرون 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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