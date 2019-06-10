فيتال فوتبول: جماهير ليدز يونايتد تصف أموال الدوحة بـ"الفاسدة"

مع محاولات تميم التسلل إلى كرة القدم الإنجليزية، للبحث عن فريق يستحوذ عليه، لخوض منافسات جديدة للسيطرة على بطولات كرة القدم في القارة الأوروبية، عقب فشل مشروعه الفرنسي باريس سان جيرمان، يبدو أن المخطط القطري يواجه فشلا جديدا في ظل الرفض الجماهيري لأي تواجد قطري في النادي.

صحيفة فيتال فوتبول Vital Football، كشفت في تقرير لها تفاعل الكثير من مشجعي نادي ليدز يونايتد مع التقارير التي أشارت إلى احتمال استحواذ رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، على ناديهم، لكن ليس كل مشجع لليدز يرغب في أن يتم هذا التغيير الكبير.

وأفادت صحيفة "ليكيب" بأن مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية (QSI) تجري مناقشات مع أندريا رادريزاني، مالك ليدز يونايتد، لشراء أسهم في النادي بعد أشهر من المفاوضات، مضيفة أنه كان مقررًا أن تلتقي المجموعة برجل الأعمال والمدرب الإيطالي، مارسيلو بيلسا، في الدوحة يوم الاثنين.

كما أبدت قطر للاستثمارات الرياضية اهتمامًا أيضًا بالاستثمار في فريق روما الإيطالي، لكن مصادر من داخل المجموعة القطرية قالت لصحيفة "ليكيب" إن نادي ليدز هو من يحوز على الاهتمام الأكبر من قبل الخليفي.

وفي الوقت نفسه، أشارت صحيفة "ديلي ميرور" إلى أن السوق البريطاني هو الذي يُعتقد أنه يحتل المكانة الأعلى في جدول أعمال قطر للاستثمارات الرياضية، وأن الصفقة قد تكون ضخمة بالنسبة لبريطانيا، لأنها ربما تفتح الباب أمام مجموعة من المواهب الشابة في باريس سان جيرمان للانتقال إلى نادي ليدز، الذي يقع في مقاطعة ويست يوركشاير، على سبيل الإعارة.

كما تضيف "ديلي ميرور" أنه يُعتّقد أن ليدز يونايتد يجري محادثات مع ستة مستثمرين محتملين مختلفين.

من ناحية أخرى، علّق الصحفي فيل هاي من صحيفة "يوركشاير إيفينينج بوست" على تقرير "ليكيب"، قاءلًا إن "هذا الاهتمام تحديدًا من جانب الخليفي بنادي ليدز يونايتد لن يمر عابرًا".

وعندما قرأ عدد من المشجعين الأوفياء لنادي ليدز تعليق هاي على الشائعات، بادر عدد كبير منهم لمشاركة أفكارهم، لكن لم يرحّب جميعهم بالرئيس القطري المحتمل لناديهم.

ويقول فيل هاي، إن هذا الاهتمام لن ينتهي أو يمر عابرًا، حيث تشير عدة مصادر إعلامية في الوقت الحالي إلى وجود محادثات جديدة بين رادريزاني وقطر للاستثمارات الرياضية.

توم بينيل مشجع آخر لفريق ليدز يرى أنه ليس الشخص الوحيد الذي يعتقد أن الاستثمارات القطرية لن تكون شيئا جيدًا لنادي ليدز كما قد تظن للوهلة الأولى، مشيرا إلى أن القطريين سيحولون ليدز لكي يكون مثل الضلع الثاني لنادي باريس سان جيرمان.

وتابع: "بالتالي سوف يستخدموننا لتخطي الثغرات وتجنب لوائح اليويفا للعب المالي النظيف (قانون اللعب المالي النظيف الذي يطبقه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم)".

أما المشجع أندي لونغستاف، فيوضح أن الجانب السلبي في إتمام الصفقة مع ملاك باريس سان جيرمان، هو أن أكاديمية كرة القدم هي من ستعاني في حال تم الأمر.

مشجع آخر لليدز يدعى WotzThatSound، يشير إلى أن الصفقة قد تبدو رائعة، لكنه يتساءل: "هل ستؤدي في الواقع إلى إنفاق الكثير من الأموال على اللاعبين أم مجرد علاقة جديدة مثل أسباير Aspire والمجموعات الأخرى؟ ما التغيير الذي سيحدث فعلًا ويُحدث فرقًا حقيقيًا على أرض الملعب؟

فيما وصف كيفن سميث أموال القطريين بـ"الفاسدة"، قائلا: "سوف يستخدموننا لجعل باريس سان جيرمان يتجنب لوائح اليويفا للعب المالي النظيف. ناهيك عن سياسة المكان. نعم نريد اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز. لكن ليس بأي ثمن".

وكشفت صحيفة التايمز البريطانية، كيف تلقت محاولات قطر التسلل إلى عالم كرة القدم الإنجليزية، صفعة قوية، بعدما رفض مالك نادي ليدز يونايتد الذي كانت الدوحة تجري معه مفاوضات سرية، طيلة الأشهر الماضية لشراء حصة من أسهمه، التخلي عن أي جزء من ملكيته له، "حتى ولو بمليار جنيه إسترليني".

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الصحيفة نقلت عن مصدر مقرب من الإيطالي أندريا راتريتساني الذي يمتلك النادي منذ نحو عامين، استبعاده بشكل شبه نهائي التجاوب مع المحاولات المحمومة التي بذلها نظام قطر، للاستحواذ على حصة في ليدز، عبر ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، والمسؤول في الوقت نفسه عن شبكة "بي إن سبورت" الرياضية المملوكة لقطر.

وذكر تقرير "التايمز" أن راتريتساني يرى أنه لا يوجد أي مبرر لقبول دخول مستثمرين جدد في رأسمال النادي في الوقت الراهن، حيث شدد على أنه إذا كانت هناك جهة ما على استعداد حتى لدفع مليار جنيه إسترليني لشرائه، فإن قواعد اللعب النظيف التي يطبقها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم على كل الأندية المنضوية تحت لوائه، تعني أن المرء لن يستطيع أن يضخ أي أموال في ناديه في كل الأحوال.

وينافس ليدز يونايتد حاليا في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، حيث كاد أن يقترب من الصعود للبريميرليج الموسم المقبل، لولا هزيمته أمام فريق ديربي كاونتي منتصف الشهر الجاري.

وأدت هذه الهزيمة إلى خسارة النادي الذي أُسِسَ عام 1919 فرصة الحصول على 170 مليون جنيه استرليني على الأقل، من عائدات البث التلفزيوني لمباريات المسابقة.

وأشار المصدر المقرب من المالك الإيطالي للنادي الإنجليزي، إلى أنه يرى أن من الأفضل الانتظار لحين ازدياد القيمة التسويقية لليدز إذا تأهل للبريميرليج في الموسم المقبل، قبل البت في أي عروض مُقدمة لشراء أسهم فيه.

وكشف الصحيفة إلى أن اختيار قطر ليدز للدخول عبر بوابته إلى عالم الكرة الإنجليزية، استهدف استغلال العلاقات الشخصية القوية التي تربط بين الخليفي ومالك النادي الإنجليزي، بفعل التعاون القائم بينهما، في صفقات تخص حقوق البث التلفزيوني للمباريات الكروية في الكثير من المسابقات، باعتبار أن أندريا راتريتساني يشارك في ملكية وكالة "إم بي أند سيلفا" للتسويق.

لم يكن فشل قطر في شراء ليدز مفاجئا، نظرا للعقبات المتعددة التي واجهت مفاوضاتها مع المسؤولين عنه على مدار الشهور الماضية، والتي كان من أبرزها سعي المفاوضين القطريين إلى شراء حصة حاكم» من أسهم النادي الإنجليزي، وإصرار مالكه - الذي أنفق 100 مليون جنيه استرليني عليه خلال الـ 24 شهرا الماضية - على ألا تزيد الحصة المُباعة على 49%، للحيلولة دون أن يكون للمالك الجديد الحق في اتخاذ قرارات حاسمة بشأن مصير ليدز يونايتد.

ومن بين العقبات الأخرى التي واجهت صندوق الاستثمارات الرياضية القطري على هذا الصعيد كذلك، دخول عدد آخر من المشترين المحتملين على خط محاولات الاستحواذ على النادي الذي فاز ببطولة الدوري الإنجليزي عام 1969.

ولم تغفل التايمز الإشارة في الوقت نفسه إلى السجل الأسود لناصر الخليفي الذي اختاره تميم مفاوضاً رئيساً له في المحادثات، قائلة إنه يواجه في الوقت الراهن تحقيقات رسمية من جانب ممثلي الادعاء الفرنسيين، بشأن ملابسات ترشح قطر لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017، بعدما كان يتمتع من قبل بوضع الشاهد في القضية نفسها.

وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" الإنجليزية، أن شركة قطر للاستثمارات الرياضية المملوكة لنظام الحمدين في قطر، بدأت مفاوضات لشراء حصة في نادي "ليدز يونايتد" الإنجليزي لكرة القدم.

ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن قطر للاستثمارات الرياضية، وهي شركة حكومية تملك نادي "باريس سان جيرمان" الفرنسي، ترغب في الحصول على حصة مسيطرة في "ليدز يونايتد" بصفقة قد تكون بوابة قطر لدخول كرة القدم الإنجليزية.

وكشف الصحيفة أن قطر تتطلع لدخول كرة القدم الإنجليزية خلال آخر عامين، مشيرة إلى أن نادي "ليدز يونايتد" يجري محادثات مع ستة مستثمرين على الأقل.

وكان القطري ناصر الخليفي، عراب الاستثمارات القطرية الرياضية في أوروبا، اشترى نيابة عن تميم العار، باريس سان جيرمان في 2011، وأنفق 800 مليون جنيه إسترليني "أكثر من 1.4 مليار دولار" على شراء اللاعبين، من بينهم 336 مليون جنيه إسترليني "438 مليون دولار" على البرازيلي نيمار دا سيلفا والفرنسي كيليان مبابي.

ورغم الأموال الباهظة التي دفعتها قطر عن طريق ناصر الخليفي، فإن باريس سان جيرمان فشل في الفوز بدوري الأبطال، وكان أفضل ترتيب وصل إليه ربع النهائي، في حين خرج الموسم الحالي من دور الـ 16 على يد مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ويبحث الخليفي عن دخول كرة القدم الإنجليزية، في سبيل الوصول إلى دوري أبطال أوروبا، وقد لا تسمح قواعد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بتواجد ناديين في مسابقة الأندية الأوروبية، مثل دوري الأبطال وبطولة الاتحاد الأوروبي، عندما يكونان تحت استحواذ مباشر أو غير مباشر من قبل كيان واحد، وإذ ما أصبح النادي الإنجليزي الذي يفكر القطريون في شرائه متواجدا في بطولة أوروبية، فإنهم سيبحثون عن هيكلة جديد لملكيته.