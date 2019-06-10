شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يرفض طلب محمد هاني ..تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رفض مسئولو الأهلى الاستجابة لطلب محمد هاني ظهير أيمن الفريق، والذى أبدى رغبة قوية فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف فى الموسم المقبل، خاصة وأنه لا يشارك مع الفريق الأحمر بشكل منتظم فى الفترة الأخيرة.

ودخل محمد هاني دائرة اهتمام العديد من الأندية الخارجية أبرزها من نادي أيك آثينا اليوناني والذي تقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب، وذلك بعد مشاركته فى 27 مباراة مع الأهلى هذا الموسم سجل فيهم هدف وصنع هدفين.