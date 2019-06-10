شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخبي نيجيريا وزيمبابوي إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثتا منتخبي نيجيريا وزيمبابوي إلى القاهرة، صباح الاثنين، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتي 19 يوليو المقبل.
يشارك في منافسات البطولة 24 منتخبا أفريقيا، قسمت لـ6 مجموعات، ويصعد الأول والثانى من كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات.
كانت هذه تفاصيل خبر وصول منتخبي نيجيريا وزيمبابوي إلى القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.