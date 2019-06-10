شكرا لقرائتكم خبر عن وصول منتخبي نيجيريا وزيمبابوي إلى القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثتا منتخبي نيجيريا وزيمبابوي إلى القاهرة، صباح الاثنين، للمشاركة في منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو الجاري حتي 19 يوليو المقبل.

يشارك في منافسات البطولة 24 منتخبا أفريقيا، قسمت لـ6 مجموعات، ويصعد الأول والثانى من كل مجموعة مع أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث في المجموعات.