شكرا لقرائتكم خبر عن الدوري بـ 7 أجانب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين الأجانب والمواليد للموسم الرياضي 2019/2020، بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين، وضمت ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم، واللجنة الفنية، ولجنة المسابقات، واللجنة القانونية، ورابطة المحترفين، وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين «الدرجة الممتازة» إلى 7 لاعبين، بدلاً من 8، إضافة إلى لاعب واحد من «المواليد»، كما قرر اتحاد القدم اعتماد 4 لاعبين أجانب في دوري الأمير اعتمد الاتحاد السعودي لكرة القدم عدد اللاعبين الأجانب والمواليد للموسم الرياضي 2019/2020، بعد الاطلاع على التوصية المقدمة من اللجنة المؤقتة لدراسة أوضاع اللاعبين، وضمت ممثلين من لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في اتحاد القدم، واللجنة الفنية، ولجنة المسابقات، واللجنة القانونية، ورابطة المحترفين، وقرر الاتحاد السعودي لكرة القدم تخفيض عدد اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي للمحترفين «الدرجة الممتازة» إلى 7 لاعبين، بدلاً من 8، إضافة إلى لاعب واحد من «المواليد»، كما قرر اتحاد القدم اعتماد 4 لاعبين أجانب في دوري الأمير محمد بن سلمان لدوري الدرجة الأولى، ولاعب واحد من «المواليد»، ولاعبين 2 من الأجانب في دوري الدرجة الثانية، و2 من المواليد. كما اعتمدت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين بداية فترة تسجيل اللاعبين الأولى «الصيفية» الأربعاء 12 يونيو حتى السبت 31 أغسطس القادم، فيما تبدأ فترة التسجيل الثانية «الشتوية» الأربعاء 1 يناير 2020 وتستمر حتى الجمعة 31 يناير 2020.



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