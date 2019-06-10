الحائلي يدخل سباق الترشيح

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جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة ) سلم المرشح لرئاسة نادي الاتحاد أنمار الحائلي ملف ترشحه للجنة المكلفة من الهيئة العامة للرياضة الموجودة بمقر النادي، وتضمن ملف الحائلي قائمة بأسماء أعضاء إدارته. وبذلك يكون الحائلي المرشح الوحيد لرئاسة العميد حتى مساء أمس، فيما سيستمر اليوم (الإثنين) استقبال ملفات المرشحين من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء وستنتهي فترة الترشيحات غدا (الثلاثاء). وفضل الحائلي عدم الحديث لأي وسيلة إعلامية، وغادر مقر النادي بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل الرسمية.

سلم المرشح لرئاسة نادي الاتحاد أنمار الحائلي ملف ترشحه للجنة المكلفة من الهيئة العامة للرياضة الموجودة بمقر النادي، وتضمن ملف الحائلي قائمة بأسماء أعضاء إدارته. وبذلك يكون الحائلي المرشح الوحيد لرئاسة العميد حتى مساء أمس، فيما سيستمر اليوم (الإثنين) استقبال ملفات المرشحين من الساعة الرابعة عصرا وحتى العاشرة مساء وستنتهي فترة الترشيحات غدا (الثلاثاء). وفضل الحائلي عدم الحديث لأي وسيلة إعلامية، وغادر مقر النادي بعد الانتهاء من إجراءات التسجيل الرسمية.

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