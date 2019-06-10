شكرا لقرائتكم الأهلى يرفض احتراف محمد هانى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولو الأهلى الاستجابة لطلب محمد هاني ظهير أيمن الفريق، والذى أبدى رغبة قوية فى الرحيل لخوض تجربة الاحتراف فى الموسم المقبل، خاصة أنه لا يشارك مع الفريق الأحمر بشكل منتظم فى الفترة الأخيرة.

ودخل محمد هاني دائرة اهتمام العديد من الأندية الخارجية أبرزها من نادي أيك آثينا اليوناني والذي تقدم بعرض رسمي لشراء اللاعب، وذلك بعد مشاركته فى 27 مباراة مع الأهلى هذا الموسم سجل فيهم هدف وصنع هدفين.