شكرا لقرائتكم أحمد كابوريا يخرج من حسابات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خرج أحمد كابوريا، صانع ألعاب الزمالك المعار إلى نادى طلائع الجيش، من حسابات الأبيض فى الموسم الجديد، على أن يناقش اللاعب العروض التى وصلت إليه لحسم أحداهم للانتقال إليه فى الموسم الجديد.

وتأتى صعوبة عودة كابوريا إلى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل ازدحام خط صناعة اللعب بالفريق الأبيض بعدد من اللاعبين.

وكان كابوريا قد شارك مع طلائع الجيش هذا الموسم فى 31 مباراة بواقع 29 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالهم 5 أهداف.