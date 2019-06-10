شكرا لقرائتكم أحمد كابوريا يخرج من حسابات الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل خرج أحمد كابوريا، صانع ألعاب الزمالك المعار إلى نادى طلائع الجيش، من حسابات الأبيض فى الموسم الجديد، على أن يناقش اللاعب العروض التى وصلت إليه لحسم أحداهم للانتقال إليه فى الموسم الجديد.
وتأتى صعوبة عودة كابوريا إلى الزمالك فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة فى ظل ازدحام خط صناعة اللعب بالفريق الأبيض بعدد من اللاعبين.
وكان كابوريا قد شارك مع طلائع الجيش هذا الموسم فى 31 مباراة بواقع 29 مباراة فى الدورى ومباراتين فى كأس مصر، أحرز خلالهم 5 أهداف.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد كابوريا يخرج من حسابات الزمالك... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.