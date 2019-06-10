شكرا لقرائتكم الزمالك يؤمن على خط الدفاع قبل انتقالات الصيف... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر مسئولو نادى الزمالك تحصين خط الدفاع ضد رحيل أى لاعب خاصة بعد تعلق لاعبى هذا الخط بالموسم الجارى، وظهورهم بشكل جيد، سواء الأساسين مثل محمود علاء ومحمود الونش، وكذلك الثنائى البديل محمد عبدالغنى ومحمد عبدالسلام.

ويرى مجلس إدارة نادى الزمالك ضرورة استمرار الرباعى فى الموسم المقبل، خاصة بعدما شهد هذا الخط تألق كبير خلال مشاركات الأبيض فى البطولات المختلفة سواء على المستوى المحلى فى الدورى والكأس، أو افريقيًا بعد مساهمتهم فى حصد الأبيض لبطولة الكونفدرالية الأفريقية لأول مرة فى تاريخ القلعة البيضاء على حساب نهضة بركان المغربى.