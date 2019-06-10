طرح تذاكر ودية مصر و تنزانيا .. وتخصيص 3 منافذ بالإسكندرية للبيع



كتب محمد مراد - حاتم رضا

يطرح اليوم اتحاد الكرة، تذاكر مباراة مصر وتنزانيا الودية المقرر إقامتها بستاد برج العرب في التاسعة من مساء 13 يونيو الحالي ، وذلك من خلال ثلاثة مراكز توزيع في ناديي الأوليمبي والترام وميدان المطار ببرج العرب.

وصرح عامر حسين رئيس منطقة الأسكندرية أن الجهات الأمنية وافقت على دخول الجماهير بواقع 30 ألفا.. وأضاف بأنه تم تحديد سعر التذكرة الموحدة ب 30 جنيه والأولى ب 100 جنيه.. كما حددت إدارة ستاد برج العرب أبواب 5 و 6 و 7 لدخول حاملي التذاكر الموحدة وباب 3 لحاملي تذاكر الدرجة الأولى وباب 10 للمقصورة الرئيسية وباب 2 للفريقين...