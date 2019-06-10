وصول منتخبي نيجيريا وزيمبابوي مطار القاهرة للمشاركة فى أمم أفريقيا

كتب هانى عثمان

وصل مطار القاهرة الدولي، منتخبي نيجيريا وزيمبابوي علي متن طائرة خاصة، بصالة 4 المخصصة للبطولة، استعداداً لخوض منافسات بطولة الأمم الافريقية 2019 التي تسضيفها مصر في الفترة من 21يونيو حتي 19يوليو 2019.

وحرص فريق من العلاقات العامة على استقبال بعثتي المنتخبي بالورود على متن الطائرة الخاصة بمنتخبي نيجيريا و زيمبابوي.

وأنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، كافة الاستعدادات النهائية لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية لعام 2019 والتي ستقام خلال شهر يونيو الحالي، حيث تم عقد عدة اجتماعات...