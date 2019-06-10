شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُجدد الثقة فى لاسارتي حتى انتهاء الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلى، يثار جدلا مثيرا حول مصيره سواء باستمراره على رأس القيادة الفنية للفريق الأحمر أو رحيله، خاصة وأن هناك اقتناعاً تاماً داخل إدارة الأهلى أن امكانيات الخواجة لا تناسب قدرات الأهلى، الذى يطمح دائماً لحصد كافة البطولات سواء على المستوى المحلي أو القاري.

ورغم الاستقرار على رحيل لاسارتي، إلا أن موعد الإعلان عن إقالته هو محل الخلاف بين القائمين على إتخاذ القرار فى الأهلى، خاصة وأن الفريق حالياً يعيش مرحلة حساسة فى سباق المنافسة على بطولة الدوري العام، إلا أن غموض موعد استكمال المبارتين المتبقيتين أمام المقاولون العرب والزمالك جعل الإدارة الحمراء تتأنى قبل اتخاذ القرار.

وشرح مصدر داخل إدارة النادى الأهلى فكر الإدارة فيما يخص لاسارتي، مؤكداً أن المدرب الأورجوياني سيرحل عن النادي، ولكن بعد انتهاء مباريات الفريق فى بطولة الدوري العام سواء بانتهائها قبل الكان أو بعده، مقللاً من أهمية تواجد لاسارتي خلال معسكر الفريق الاستعدادي للموسم الجديد والذي سيكون فى المانيا الشهر المقبل، كاشفاً أن مدرب الأهلى الجديد غالباً سيكون أحد مدربي بطولة كأس الأمم الافريقية المقرر اقامتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو الى 19 يوليو.