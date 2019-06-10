شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قدم باسم مرسى فى 10 مباريات مع الفراعنة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - باسم مرسى مهاجم الزمالك السابق، كشف حقيقة استبعاده من صفوف المنتخب الوطنى، فى عهد الأرجنتينى هيكتور كوبر، موضحًا أن السبب يرجع إلى تواجد بعض الخلافات بين لاعبى الأهلى و الزمالك وليس الهروب كما أشاع و إنه لا يريد افتعال الأزمات خلال تواجده فى هذة الفترة ولكن جاءت بسبب أزمة حسام غالى قائد الشياطين الحمر حينها ووجود أزمة بين لاعبى القطبين داخل المنتخب آنذاك.

هدف باسم مرسى فى شباك جامايكا

وبعد كشف باسم مرسى لحقيقة استبعاده من صفوف الفراعنة، نرصد فى الأسطر التالية، ماذا قدم مهاجم الزمالك السابق فى الفترة التى تواجد فيها وسط صفوف المنتخب.

انضم باسم مرسى لأول مرة لصفوف المنتخب الوطنى فى مايو 2014، وكان أول ظهور له على مقاعد البدلاء فى المباراة الودية للمنتخب أمام تشيلى فى 30 مايو 2014، والتى انتهت بفوز مصر بنتيجة 3/2.

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أهداف مباراة تشاد 1× 5 مصر - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017

مهاجم الزمالك السابق، شارك مع الفراعنة فى 10 مباريات، بواقع 5 مواجهات ودية، و3 مباريات فى التصفيات المؤهلة لكأس العالم، و مواجهتين فى تصفيات كأس أمم أفريقيا.

أحرز باسم مرسى مع المنتخب الوطنى 7 أهداف، بواقع 3 أهداف فى 5 مواجهات ودية، و4 أهداف فى تصفيات كأس أمم أفريقيا، ولم يحرز باسم أى أهداف فى الثلاث مواجهات التى شارك بهم فى بطولة التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

هدف باسم مرسى فى تنزانيا - تصفيات كأس أمم إفريقيا 2017

باسم مرسى حصل على 3 بطاقات صفراء خلال مشواره مع الفراعنة فى 10 مباريات، ولم يتلقى أى بطاقة حمراء، كما إنه لم يساهم فى صناعة أى أهداف.