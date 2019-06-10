محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طه عبيد:
استقبل مطار القاهرة الدولي، اليوم الاثنين، منتخبي نيجيريا وزيمبابوي، عللا طائرة خاصة، بصالة 4 المخصصة لبطولة الأمم الإفريقية، استعدادًا لخوض منافسات البطولة، التي تسضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.
حرص فريق من العلاقات العامة على استقبال بعثتي المنتخبين بالورود على الطائرة الخاصة، وتم إنهاء إجراءات وصولهما داخل الصالة المخصصة للبطولة، وخروجهما من المطار وسط حراسة أمنية.
وأنهت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة، كافة الاستعدادات لاستضافة مصر لبطولة كأس الأمم الإفريقية لعام 2019، وأجريت عدة اجتماعات تنسيقية بين الجهات المعنية من وزارة الطيران المدني ووزارة الشباب والرياضة والخارجية والداخلية والصحة والسياحة وغيرها، للإعداد والتنسيق الجيد لاستقبال الوفود والبعثات والفرق الرياضية المشاركة في الحدث.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور- منتخبا نيجيريا وزيمبابوي يصلان مطار القاهرة استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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