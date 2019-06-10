توج الاعب البرتغالي ‏برناردو سيلفا بجائزة افضل لاعب Advertisements في نهائي بطولة الأمم في نهائي بطولة الأممالأوروبية. وجاءاختيار الاعب بسب تألق خلال النهائي وصناعة هدف الفوز مع منتخب بلاده

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر برناردو سيلفا يتوج بجائزة أفضل لاعب نهائي دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.