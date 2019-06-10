توج الاعب الهولندي فرانك دي يونج بجائزة افضل لاعب شاب في بطولةدوري الأمم الأوروبية وذلك بفضل تألق
مع المنتخب وقيادة الي نهائي البطولة.
ويعتبر دي يونج محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة في اروربا
كانت هذه تفاصيل خبر دي يونج يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري الأمم الأوروبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.