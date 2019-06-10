دي يونج يفوز بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري الأمم الأوروبية

توج الاعب الهولندي فرانك دي يونج بجائزة افضل لاعب شاب في بطولة دوري الأمم الأوروبية وذلك بفضل تألق دوري الأمم الأوروبية وذلك بفضل تألقمع المنتخب وقيادة الي نهائي البطولة. ويعتبر دي يونج محط أنظار العديد من الأندية الكبيرة في اروربا



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