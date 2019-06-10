رياضة | "الفلبيني" أول صفقة لليفربول في الصيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفلبيني" أول صفقة لليفربول في الصيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي تدعيم الفريق بصفقات جديدة في الميركاتو الصيفي للدفاع عن لقب دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة "ميرور" البريطانية أن يورجن كلوب يريد تعزيز بعض المواقع في الفريق يتقدمها حراسة المرمى لغياب البديل المميز للحارس البرازيلي أليسون بيكر.

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ويسعى كلوب لضم حارس فريق كارديف سيتي، الفلبيني نيل إثريدج حتى يكون الحارس الثاني، بالنظر إلى الرحيل المتوقع للألماني لوريوس كاريوس.

وينوي كلوب تدعيم مركزي الظهير الأيمن، الذي يشغله ترنت ألكساندر أرنولد ومركز الظهير الأيسر ، الذي يشغله أندي روبرتسون.