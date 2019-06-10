رياضة | مؤمن زكريا يخطر الأهلي بـ"قراره الأخير"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مؤمن زكريا يخطر الأهلي بـ"قراره الأخير" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي حسم الجدل حول مصيره مع القلعة الحمراء عقب عودته من الإعارة من الدوري السعودي.

وأنهى نادي أحد السعودي إعارة مؤمن زكريا بسبب الإصابة التي لحقت وعاد لصفوف النادي الأهلي في إبريل الماضي.

وأبلغ مؤمن زكريا مدير الكرة بالنادي الأهلي سيد عبد الحفيظ برفضه مبدأ تجديد إعارته من جديد لأي من الفرق العربية من جديد.

وتمسك مؤمن زكريا بالحصول على فرصته كاملة في الأهلي في الموسم المقبل والمشاركة مغ الفريق الأحمر بعد خروجه للإعارة للدوري السعودي.