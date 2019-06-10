رياضة | روني: رونالدو وميسي لا يصلحان لمانشستر يونايتد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روني: رونالدو وميسي لا يصلحان لمانشستر يونايتد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد واين روني قائد فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي سابقًا أن التعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي وليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني لن يصلح لحل أزماة مان يونايتد.

وقال روني: "يجب بناء فريق جديد ولا أعتقد أن شراء لاعب أو اثنين بقيمة مئة مليون جنيه استرليني سوف يقدم شيئا للاعبين الحاليين".

وأضاف روني برنامج سبورتسويك الذي يٌبث عبر إذاعة بي بي سي 5: "من الأفضل لأوله أن ينفق 30 – 40 مليون جنيه استرليني على شراء لاعبين لديهم إمكانات مستقبلية لبناء مانشستر يونايتد".

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وتابع روني: "يمكن ضم رونالدو وميسي وراموس وبايل بتكلفة 350 مليون جنيه استرليني، لكنك لن تستفيد منهم إلا لعامين فقط وتكون الأموال قد تبددت.. لا أعتقد أننا سننافس على لقب الدوري الإنجليزي في الموسم المقبل".