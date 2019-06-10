رياضة | فرجاني ساسي يعود ويزف بشرى للزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرجاني ساسي يعود ويزف بشرى للزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عاد فرجاني ساسي نجم منتخب تونس ونادي الزمالك المصري للمشاركة فى التدريبات الجماعية خلال التدريب الأول لمنتخب نسور قرطاج في كرواتيا استعدادا لكأس أمم إفريقيا 2019.

وأكد سهيل الشملي في تصريحات للموقع الرسمى للاتحاد التونسي أن فرجاني ساسي أكمل علاجه من إصابته وسيصبح جاهزًا للمشاركة في أمم إفريقيا ثم العودة إلى الزمالك سيكون موجودا مع المجموعة خلال أمم إفريقيا فى مصر.

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وتعرض فرجاني ساسي للإصابة خلال مشاركته مع الزمالك أمام حسنية أغادير المغربي في إياب دور الثمانية من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية