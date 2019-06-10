رياضة | رسميا.. الأهلي يعلن الخطوة الثانية في التصعيد ضد الجبلاية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. الأهلي يعلن الخطوة الثانية في التصعيد ضد الجبلاية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي عن أن الفريق سيقدم شكوى لمركز التسوية، ثم يتجه للاتحاد الدولي والمحكمة الرياضية في أزمة المباريات المؤجلة في الدوري المصري

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وقال شريف خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي مسئول أمام الجميع للحفاظ على حقوق النادي، كما أن هناك موقف جماعي من جانب الأندية".

وأكمل: "هناك 9 أندية أرسلوا مذكرة يطالبون بإلغاء الهبوط في الدوري، لكن لا أحد يريد إلغاء المسابقة".