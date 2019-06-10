رياضة | كريستيانو رونالدو يحول حلم برشلونة إلى كابوس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيانو رونالدو يحول حلم برشلونة إلى كابوس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ماتياس دي ليخت مدافع منتخب هولندا وأياكس أمستردام عن أن كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال طالبه بالانضمام إلى يوفنتوس الإيطالي وليس برشلونة Advertisements وقال دي ليخت عقب مباراة البرتغال وهولندا: "‏بعد نهاية المباراة طلب مني كريستيانو الانضمام إلى يوفنتوس ولكن لم أفهم حديثه جيداً لذلك ضحكت". وترغب أندية يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وباريس سان جيرمان الفرنسي وليفربول الإنجليزي وبرشلونة الإسباني في ضم دي ليخت وإن كان الأقرب برشلونة

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