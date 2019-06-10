البرتغال تتوج بلقب دوري الأمم الأوروبية على حساب هولندا

كتب - شادي اسامة

فاز منتخب البرتغال علي نظيره الهولندى بهدف دون رد في المواجهة التي جمعتهما، علي ملعب الدراجاو في نهائي بطولة دوري الامم الاوربية.

جاء هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 60 عن طريق جونزالو جويديس.

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الشوط الأول

بدأت المباراة بشكل سريع بين المنتخبين، حيث استلم اللاعب البرتغالي بيرناردو سيلفا الكرة داخل منطقة الجزاء لكن تدخل دفاع منتخب هولندا وأبعد الكرة، وسط مطالبات بإحتساب خطأ، ولكن حكم اللقاء أشار باستمرار اللعب.

وفي الدقيقة 11 وصلت الكورة الي برونو فيرنانديس من تمريرة من رونالدو إلى في الجهة...