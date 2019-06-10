شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع تكميلي لمجلس اتحاد الكرة اليوم للبحث عن مخرج لأزمة الدوري والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة، إجتماعا تكميليا اليوم الإثنين للوصول لحل نهائى، والرد علي جميع النقاط التي وردت فى خطاب النادي الأهلى، والذى تضمن اتهامات عديدة للجبلاية منها الاخلال بمبدأ تكافؤ الفرص وعدم توفير العدالة بين الأندية.
وكان هاني أبو ريدة تواجد مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في جلسة خاصة بمركز إعداد القادة بالجزيرة فى حضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة لمناقشة أزمة الدوري مساء أمس الأحد عقب إجتماع مجلس الجبلاية
كان الأهلي قد طلب انهاء مسابقة بطولة الدوري الممتاز قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا المقرر لها 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل.
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