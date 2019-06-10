الامارات | الوحدة يتعاقد مع ميليسي والإسباني كارليتوس

شكرا لقرائتكم خبر عن الوحدة يتعاقد مع ميليسي والإسباني كارليتوس والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد رئيس شركة كرة القدم بنادي الوحدة أحمد الرميثي أن إدارة شركة الكرة نجحت في التعاقد مع الأورجوياني نيكولاس ميليسي لاعب وسط فريق الظفرة ( 26 عاما ) بعد موافقة الأخير على إعارة اللاعب لمدة موسم واحد .
وقال الرميثي لـ " الإمارات اليوم " إن اللاعب وقع عقد انضمامه للوحدة مساء امس الأحد ، وسينضم للفريق مع بداية فترة الإعداد للموسم الجديد التي تنطلق يوم 25 يونيو الجاري .
وقال الرميثي أيضا إن شركة كرة القدم بالنادي أتمت التعاقد مع الإسباني كارليتوس مهاجم فريق ليجا وارسو البولندي ( 27 عاما ) لينضم إلى اللاعبين الأجانب الموجودين في قائمة الفريق الأرجنتيني سباستيان تيغالي والبرازيلي لويناردو والكوري شانج ريم ، بخلاف الأورجوياني ميليسي .
وبات الوحدة مضطرا لعدم قيد لاعب واحد من اللاعبين الأجانب الخمسة في القائمة الآسيوية ، التي تنص على قيد ثلاثة لاعبين أجانب فقط بجانب لاعب آسيوي .
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