"بيرناردو سيلفا" يفوز بجائزة أفضل لاعب بدوري الأمم الأوروبية

حصد البرتغالي بيرناردو سيلفا، نجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، جائزة أفضل لاعب في بطولة دوري الأمم الأوروبية، وذلك بعد أن ساهم فى قيادة منتخب بلاده للفوز بأول نسخة من البطولة على حساب هولندا 1-0 .
وأعلن الاتحاد الأوروبي عبر حسابه الرسمي لبطولة دوري الأمم الأوروبية على موقع "تويتر" عن فوز سيلفا بالجائزة بعد المستويات المميزة التي قدمها.
وكان سيلفا قد شارك مع المنتخب البرتغالي في 4 مباريات ببطولة دوري الأمم الأوروبية منذ انطلاقها في العام الماضي، ونجح خلالها في تسجيل هدف وصناعة آخر.
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