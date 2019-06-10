شكرا لقرائتكم خبر عن المقهوي.. عالمي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - فلاح القحطاني (الرياض)

علمت "الخليج 365" من مصادرها الخاصة أن إدارة نادي النصر برئاسة سعود آل سويلم تستعد لإعلان التوقيع مع عدد من اللاعبين المحليين فور الانتهاء من الانتخابات الحالية. ويبرز اسم النجم الدولي ولاعب النادي الأهلي حسين المقهوي الذي تم الاتفاق النهائي معه بعد انتهاء عقده السابق مع ناديه الحالي، وعدم توثيق عقده الجديد مع الأهلي ورفضه من قبل إدارة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ما أدى إلى موافقة اللاعب على العرض النصراوي المغري، على أن يتم التفاهم بينه وبين ناديه الحالي، بشأن مقدم العقد الذي استلمه في نهاية الموسم قبل الماضي.

هذا وكانت "الخليج 365" أشارت في أواخر شهر رمضان الماضي إلى اقتراب اللاعب حسين المقهوي من ارتداء قميص العالمي، إذ تتطلع إدارة سعود آل سويلم لتعزيز صفوف الفريق الكروي الأول بلاعبين محليين يشكلون إضافة فنية، وبتوصية من قبل المدرب البرتغالي فيتوريا، إلى جانب جلب لاعبين أجانب مميزين خلال فترة الانتقالات الصيفية، وفق احتياجات الفريق الفنية التي حددها الجهاز الفني للفريق النصراوي الذي تنتظره استحقاقات محلية وقارية في الموسم الرياضي القادم.