شكرا لقرائتكم خبر عن الكعكي يعتذر.. والخياط مرشح لرئاسة الوحدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة)

نفى رئيس نادي الوحدة السابق عبدالمعطي كعكي الأنباء المتداولة عن عزمه إعداد قائمة برئاسته من أجل الدخول في انتخابات النادي التي بدأت أمس.

وقال في تصريح لـ«الخليج 365»: «صحيح أن هناك جماهير وأعضاء شرف اتصلوا بي وطلبوا مني الترشيح لرئاسة النادي واعتذرت لهم بسبب ظروفي العملية والعائلية، وبالنسبة لي أمتلك ناديا في البرتغال مشغول بمتابعته ولكن عن الإجماع العام الوحداوي حول اختيار إدارة قوية تمتلك المال والفكر والخبرة ونقف جميعا خلفها».

من جانب آخر، شهدت الساعات الماضية مشاورات وحداوية بين أعضاء المجلس السابق وقوى وحداوية تمخضت هذه المشاورات عن دخول المجلس الجديد بقائمة رئيسها عضو مجلس الإدارة والمشرف على كرة اليد باسم خياط بديلا للرئيس السابق حاتم خيمي ودخول أعضاء جدد، وهذا الشكل الجديد لإدارة الوحدة يحظى بقبول الشارع الوحداوي، لاسيما أن الخياط حقق مع فريق الوحدة لكرة اليد جميع بطولات الموسم في لعبة كرة اليد.