شكرا لقرائتكم خبر عن الإيطاليات يعدن للمونديال بانتصار قاتل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أ.ف.ب (فالنسيين)

حققت إيطاليا عودة موفقة إلى كأس العالم للسيدات التي غابت عنها منذ 1999، وذلك بفوزها القاتل على أستراليا 2/1 الأحد في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة للنهائيات الثامنة المقامة في فرنسا حتى السابع من يوليو.

وبعدما كانت طرفا في النسخة الأولى التي أقيمت في الصين عام 1991 ووصلت إلى ربع النهائي حيث خرجت على يد النروج (1/2)، غابت إيطاليا عن النسخة التالية عام 1995 ثم خرجت من الدور الأول عام 1999 قبل أن تغيب عن البطولة في النهائيات الأربعة التالية.

وبدت إيطاليا في طريقها لخسارة مباراتها الأولى في البطولة منذ 17 يونيو 1999 حين تغلبت على المكسيك 2/0 دون أن يجنبها ذلك الخروج من الدور الأول، بعدما أنهت الشوط الأول متخلفة أمام أستراليا التي تعتبر من المنتخبات الحاضرة دائما في البطولة (شاركت في كل النهائيات باستثناء الأولى ووصلت إلى ربع النهائي في مشاركاتها الثلاث الأخيرة)، بهدف سجلته سامانثا كير بعدما تابعت ركلة جزاء سددتها بنفسها وصدتها الحارسة لاورا جولياني (22).

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لكن لاعبة يوفنتوس باربارا بونانسيا فرضت نفسها نجمة اللقاء بإدراكها التعادل في الدقيقة 56 بعد خطأ فادح من المدافعة الأسترالية كلير بولكينغهورن.

واعتقدت الإيطاليات أنهن سجلن هدف التقدم قبل 9 دقائق على نهاية الوقت حين وجدت دانييلا ساباتينو طريقها الى الشباك، لكن الهدف ألغي بداعي التسلل.

وعندما كانت المباراة تلفظ أنفاسها الأخيرة، قالت بونانسيا كلمتها بتسجيلها هدفا قاتلا للأوروبيات من ركلة حرة في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، واضعة بلادها في صدارة المجموعة مؤقتا بانتظار المباراة الثانية بين البرازيل، وصيفة 2017، وجامايكا في غرونوبل.