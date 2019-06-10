شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحتضن مواجهة العميد آسيوياً والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة)

حدد نادي الاتحاد مدينة دبي الإماراتية لاستضافة لقاء الذهاب أمام ذوب آهن أصفهان الإيراني المقرر موعده يوم الإثنين الـ5 من شهر أغسطس القادم، فيما ستحتضن العاصمة القطرية الدوحة مواجهة الإياب بين الفريقين يوم الإثنين 12 من الشهر ذاته بعد تحديد النادي الإيراني. وتأتي المباراتان ضمن دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال آسيا.

من جانب آخر، سيتوجه الفريق الاتحادي يوم السبت الـ6 من شهر يوليو القادم إلى لندن من أجل الانخراط في معسكر إعدادي للموسم الرياضي القادم، سيستمر حتى يوم السبت 27 من الشهر نفسه، سيتخلله العديد من المباريات الودية التحضيرية لاستحقاقات الفريق محليا وعربيا وآسيويا.

من جهة أخرى، ينتظر المدرب التشيلي سييرا تعيين الإدارة الجديدة من أجل حسم العديد من الصفقات المحلية والأجنبية ورسم خريطة الفريق للموسم الرياضي القادم، الذي يتطلع الاتحاديون من خلاله للمنافسة على البطولات المحلية والعربية والقارية.