شكرا لقرائتكم الداخلية يستطلع رغبة صبحي ومحمد سالم حول البقاء فى دورى الدرجه الثانية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستطلع مسئولو الداخلية رغبة ثنائي الفريق محمد صبحي ومحمد سالم حول البقاء مع الفريق في الموسم المقبل بدوري القسم الثاني.

وكان الثنائي قد كشف عن نيته في الرحيل وعدم رغبته في البقاء مع الداخلية بدوري القسم الثاني، إلا أن الإدارة تسعى لإغراء الثنائي بتنفيذ كافة شروط التجديد للحفاظ على قوام الداخلية .

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ويستعد الداخلية لمواجهة فريق الدفاع الجوي الأربعاء المقبل في مباراة ودية في إطار استعدادات الداخلية للموسم الجديد بعد الهبوط إلى دوري القسم الثاني.

وتولى ضياء عبد الصمد مسئولية الداخلية بعد الهبوط رسمياً إلى دوري القسم الثاني خلفاً لعلاء عبد العال، حيث توقف رصيد الداخلية عند النقطة 27 في المركز الـ 17 والأخير بجدول ترتيب المسابقة.