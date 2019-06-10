شكرا لقرائتكم جنش يخرج من حسابات اجيرى في المباراة الودية الاولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير اجيري ، استبعاد محمود جنش حارس مرمي الزمالك من حساباته في المباراة الودية الاولي بمعسكر برج العرب بالاسكندرية ، المقرر لها الخميس المقبل ، علي أن يمنح الفرصة خلالها لأحمد أو محمد الشناوي للحكم عليهما بشكل نهائي في ظل المنافسة المشتعلة بينهما علي حراسة عرين الفراعنة في امّم افريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتي19 يوليو المقبل .
كما يفضّل جهاز المنتخب إراحة جنش بعد عودته للتدريبات الجماعية موخرا ، عقب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في القدم لحين اكتمال شفاءه تماما .
كانت هذه تفاصيل خبر جنش يخرج من حسابات اجيرى في المباراة الودية الاولي... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.