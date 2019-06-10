شكرا لقرائتكم جنش يخرج من حسابات اجيرى في المباراة الودية الاولي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير اجيري ، استبعاد محمود جنش حارس مرمي الزمالك من حساباته في المباراة الودية الاولي بمعسكر برج العرب بالاسكندرية ، المقرر لها الخميس المقبل ، علي أن يمنح الفرصة خلالها لأحمد أو محمد الشناوي للحكم عليهما بشكل نهائي في ظل المنافسة المشتعلة بينهما علي حراسة عرين الفراعنة في امّم افريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتي19 يوليو المقبل .

كما يفضّل جهاز المنتخب إراحة جنش بعد عودته للتدريبات الجماعية موخرا ، عقب الإصابة التي تعرض لها بكدمة في القدم لحين اكتمال شفاءه تماما .