شوبير: رئيس الزمالك تواجد في اتحاد الكرة لطلب توكيل للدفاع عن أحمد أحمد

كتب- محمد مصطفى:
أكد أحمد شوبير نائب رئيس اتحاد الكرة، أن سبب توجه رئيس نادي الزمالك يوم إلى اتحاد الكرة، كان لطلب الحصول على توكيل للدفاع عن أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".
وقال شوبير في تصريحات ببرنامجه عبر قناة "تايم سبورت: "رئيس نادي الزمالك توجه لاتحاد الكرة لطلب الحصول على توكيل للدفاع عن أحمد أحمد في قضيته ضد عمرو فهمي وليس من أجل أزمة الدوري".
وعقد اتحاد الكرة عدة جلسات اليوم، مع رئيس الزمالك في مقر اتحاد الكرة، لمناقشة أزمة ملف الدوري.
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