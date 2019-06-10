الاتصالات يجدد تعاقده مع المحترف الأمريكى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدد مسئولو فريق سلة الاتصالات تجديد التعاقد مع المحترف الامريكى موى بريجز ، على أن يستمر مع الفريق فى الموسم الجديد . وكان بريجز تعاقد مع الاتصالات الموسم الماضى ، وقدم خلاله مستوى فنى مميز ، جعل المسئولين عن الفريق يجددون التعاقد معه يذكر ان الاتصالات تعاقد مع محمود يسرى لاعب الزمالك و عمر ايهاب من سموحة و اسامة شوقى لاعب الاوليمبى

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