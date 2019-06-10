شكرا لقرائتكم خبر عن أجيري يستبعد جنش من المشاركة أمام تنزانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة خافير اجيري، استبعاد محمود جنش حارس مرمي الزمالك من حساباته في المباراة الودية الأولي بمعسكر برج العرب بالاسكندرية ، المقرر لها الخميس المقبل، علي أن يمنح الفرصة خلالها لأحمد أو محمد الشناوي للحكم عليهما بشكل نهائي في ظل المنافسة المشتعلة بينهما علي حراسة عرين الفراعنة في امّم افريقيا التي تستضيفها مصر في الفترة من 21 يونيو حتي 19 يوليو المقبل .

كما يفضّل جهاز المنتخب إراحة جنش بعد عودته للتدريبات الجماعية مؤخرا، عقب الإصابة التي تعرض لها بكدمة فى القدم لحين اكتمال شفاءه تماما .