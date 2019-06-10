شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. التقدم السعودي يطلب التعاقد مع الثنائي الأفريقى بدمنهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دخل الثنائي كارفالا كايوتية صاحب الـ 28 سنة مهاجم دمنهور وهداف المجموعة الثالثة بدورى القسم الثاني هذا الموسم برصيد 13هدفا و الجابوني موندا لاعب الوسط الفريق البحراوى دائرة اهتمام مسئولى التقدم السعوي تمهيدا لضمهما بداية من الموسم الكروى الجديد لمنافسات بطولة دوري الدرجة الأولي السعودي.

وكان مسئولو نادى التقدم برئاسة سليمان العبودي قد دخلوا فى مفاوضات جادة جدا مع مجلس أدارة دمنهور عن طريق محمد فوزي المدرب العام السابق لدمنهور الذي رشح الثنائي المحترف بصفوف دمنهور للأنضمام ألي فريق التقدم السعودي .

وعلم الخليج 365 من مصادر خاصة جدا عن تقدم سليمان العبودي رئيس نادي التقدم السعودي بعرض مادي رسمي لمجلس أدارة دمنهور قيمته 2مليون و200ألف جنية مقابل إنهاء الصفقة وأنضمام الثنائي .



وأتفق مسئولي دمنهور برئاسة إيهاب عبدالله مع سليمان العبودي علي عقد جلسة معه وبحضور ممدوح الكواليني وكيل اللاعبين للوصول معه علي اتفاق رسمي علي المقابل المادي مقابل الأستغناء عن خدمات هذا الثنائي .