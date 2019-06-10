شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الثلاثى المرشح لقيادة هجوم الفراعنة فى الكان؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يفاضل المكسيكى خافيير أجيرى المدير الفنى للمنتخب الوطنى بين ثلاثة لاعبين للاعتماد على أحدهم فى قيادة هجوم الفراعنة فى بطولة أمم أفريقيا التى تستضيفها مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى ، و حتى 19 يوليو المقبل ، وهم أحمد على لاعب المقاولون العرب، و مروان محسن لاعب الاهلى ، بالإضافة إلى أحمد حسن كوكا المحترف بسبورتنج براجا البرتغالى

وقبل الاستقرار على قائد هجوم الفراعنة فى بطولة الكان ، نرصد أهم ما قدمه كلا منهم خلال الفترة الماضية

أحمد على

يلعب لفريق المقاولون العرب ، شارك خلال الموسم فى 28 مباراة مع ناديه ، سجل خلالها 18 هدفا متصدرا قائمة هدافى الدورى ، وصنع هدفا واحدا .

Advertisements

شارك مع المنتخب فى 7 مباريات منها 4 وديات ، و 3 مباريات فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، سجل أهدافه الأربعة فى المباريات الودية .

مروان محسن

انضم مروان محسن إلى الأهلى قادما من الإسماعيلى ، وشارك هذا الموسم مع القلعة الحمراء فى 16 مباراة ، سجل خلالها 6 أهداف و صنع 3 لزملاؤه .

وعلى مستوى المنتخب شارك محسن فى 13 لقاء ودى ، و 9 مباريات رسمية فى لتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، سجل فيها 5 أهداف ، و 4 مباريات ببطولة الكان ، بينما كأس العالم فشارك مع الفراعنة فى المباريات الثلاثة

أحمد حسن كوكا

يلعب احمد حسن كوكا لفريق سبورتنج براجا البرتغالى ، وشارك هذا الموسم فى 22 مباراة مع فريقه سجل خلالها 11 هدفا ، وبالنسبة للمنتخب فشارك فى 7 مباريات بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا ، و مثلها وديا بالإضافة إلى 5 مباريات بتصفيات المونديال ، و لقاءان بكأس العالم