شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة التعاقدات بالإنتاج الحربى تجتمع لوضع ملامح الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد مسئولى الإنتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر رئيس النادى وخالد مهدى مدير الكرة بالفريق ومختار مختار المدير الفنى، جلسة اليوم الأثنين لترتيب خطة الاستعداد للموسم الجديد وإعلان قائمة الراحلين عن الإنتاج وأيضاً مناقشة ملف الصفقات الجديدة ومعسكر الاعداد . Advertisements وانهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 36 هدف وتلقت شباكه 44 هدف . وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث"

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