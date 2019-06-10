الجونة يشكر حمادة صدقي.. ورضا شحاته يقود الفريق مؤقتًا

وجه نادي الجونة الشكر للمدير الفني حمادة صدقي، على المجهودات التي بذلها مع الفريق خلال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في خطواته المستقبلية خلال الفترة الماضية متمنيا له التوفيق في خطواته المستقبليةبعد انتهاء التعاقد بين الطرفين واتفاقهما على الاكتفاء بالفترة الماضية. ويقود رضا شحاته الفريق فنيا لحين التعاقد مع المدير الفني الجديد.

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