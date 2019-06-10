رياضة | "لهيطة" يكشف عن شرط خروج نجوم القطبين لاستكمال الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "لهيطة" يكشف عن شرط خروج نجوم القطبين لاستكمال الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد إيهاب لهيطة مدير منتخب مصر على اقتراح خروج عدد من اللاعبين الدوليين من معسكر الفراعنة لخوض باقي مباريات الدوري المصري.

وقال لهيطة في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لم يبلغنا أحد أو يقترح علينا باستثناء بعض اللاعبين وخروجهم من المعسكر".

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وأضاف لهيطة: "بالتأكيد لن نعرض على الجهاز الفني أي اقتراح مثل هذا بدون إخطارنا بشكل رسمي من جانب الاتحاد المصري".